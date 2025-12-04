Alma de Letras, más allá de la frontera

Alma de Letras extendió sus alas con una gira poética por Centroamérica, visitando el país vecino. Josué Nandayapa, creador de este sello editorial, indicó que la segunda Gira Poética Guatemala se efectuó la tarde del sábado 29 de noviembre.

El encuentro reunió a escritores, músicos y lectores en un ambiente cargado de sensibilidad y celebración cultural. Se trató de “una jornada memorable en la que ocho autores compartieron sus textos, cada uno desde su propia mirada y universo emocional. Las lecturas recorrieron temas como la memoria, la identidad, la vida cotidiana y los afectos que sostienen la existencia humana. Fue un espacio donde la palabra se convirtió en un puente capaz de enlazar experiencias y despertar reflexiones profundas”.

Nandayapa Agregó que “la atmósfera se enriqueció con la presentación de la Orquesta de Cuerdas Oxe Tun K’al, cuya intervención musical agregó un matiz de solemnidad y belleza al programa. La actividad fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Bicibiblioteca GT de Guatemala y Alma de Letras Editorial de México, una colaboración que reafirma la cercanía cultural entre ambas naciones y el compromiso por promover la lectura como una herramienta de transformación social”.

Josué Nandayapa agregó que la poesía “nos reúne porque es una forma de mirar el mundo con más verdad y con más humanidad. Hoy México y Guatemala se abrazan a través de la palabra, y eso es un privilegio. Gracias a cada autor por su entrega, a cada familia por su presencia y a esta comunidad por recibirnos con tanta generosidad. Nuestra misión es que más voces encuentren su lugar, y encuentros como este nos recuerdan que vale la pena seguir caminando”.

Aseguró que el público respondió con calidez a cada participación, celebrando la diversidad de voces y la cercanía del evento. “La Gira Poética Guatemala continuará construyendo un espacio donde la palabra es encuentro, es comunidad y, sobre todo, es hogar para quienes creen en el poder de la literatura”, señaló.