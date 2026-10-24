Almadía suspende promoción de novela

La editorial Almadía lanzó un comunicado en el que señala que suspenderá las presentaciones en España de la novela Donde el agua trabaja, del peruano David Silva Rojas, por sospechas de que fue escrita casi en su totalidad con ayuda de la inteligencia artificial.

La obra de Silva Rojas fue ganadora del Primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, y sería presentada en Madrid, España, además en otras ciudades del país europeo. Almadía detalló en su comunicado que recibieron comentarios que apuntan que Donde el agua trabaja fue elaborada con IA.

Acusación

El principal señalamiento lo apuntaló el diario español El País, que realizó un análisis de 175 obras literarias en español con Pangram, un detector de plagio de IA. De acuerdo con la información del mencionado medio, el detector analizó la novela y registró un 99 % de uso de IA en su elaboración.

“La obra debía presentarse en Madrid y después en otras ciudades españolas, pero la editorial ha decidido suspender todos los actos. Se trataría del primer caso de este calibre en el mundo de la literatura en español”, señaló el diario en una nota.

Almadía apuntó en su comunicado que desde la convocatoria, las bases y el protocolo del Premio se estableció la prohibición del uso de inteligencia artificial en la escritura de las obras. Asimismo, apuntó que el autor juró no haber utilizado IA en su obra, y “no tenemos elementos para desconfiar de su palabra”.

Señaló también que, durante la lectura y revisión de la novela, el jurado ni el equipo editorial sospecharon del uso de IA en la confección del libro. “Nos acercamos a la obra en su conjunto, atendiendo a su voz, su construcción y los sentidos que abre. Nuestra mirada reúne experiencia, sensibilidad e interpretación, dimensiones que consideramos esenciales en el encuentro con la literatura”, defendió la editorial.

Almadía apuntó que el uso de detectores de IA para trabajos literarios puede aportar información valiosa, pero es necesario hacer mayores análisis, sobre todo cuando se trata de la carrera de un escritor y la confianza de los lectores. “Consideramos necesario realizar una revisión detallada sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor. Mientras la llevamos a cabo, suspendemos todas las actividades relacionadas con la presentación del libro en España”, concluyó Almadía.