Alonso Dosal ronronea en El Gato

El actor Alfonso Dosal, el gay en Hazlo como hombre y el jefe mafioso en la serie Narcos: México, ahora se mete en la piel antagónica de alguien que hará sufrir a Diego Boneta.

Esto en el marco de la serie de superhéroes El Gato, ahora en posproducción para Prime Video, basada en el comic El Gato Negro, de Richard Domínguez, sobre un joven que descubre que su padre era un justiciero en la década de los 70.

La historia inicia con el personaje de Boneta (Luis Miguel: la serie) regresando a México al sepelio de su padre y se topa con la familia al que él no pertenece (de la que forma parte el de Dosal), porque fue resultado de un noviazgo de su papá. “Soy uno de los que se pregunta qué está pasando ahí. Mi personaje está viviendo su propia historia con unos villanos y cree que el ‘El Gato’ viene a quitarle todo, es alguien que sólo ve su nariz y no más allá de ella”, revela Dosal.

Las actrices Adriana Barraza y Paulina Gaitán forman parte del elenco. El cineasta Robert Rodríguez estuvo en los inicios de la preparación, para finalmente dejar la dirección en manos de, entre otros, Fernando Frías y Natalia Beristáin.

Creadores

La serie fue creada por Eric Carrasco (Supergirl), quien fungió como productor ejecutivo junto con los coproductores Turi Meyer y Alfredo Septién (Stargirl y Smallville).

En su momento, Boneta aseguró por medio de un comunicado informativo que El Gato estaría construido en un universo que honra el género de superhéroes, sintiéndose épico y original: “Puede resultar algo muy interesante; como toda historia de superhéroes hay villanos, antagonistas. Soy de los últimos que todo el tiempo está ensimismado en lo suyo”.

Recién el histrión estuvo nominado al Ariel por su trabajo en el drama Un actor malo, donde interpreta a un hombre que abusa sexualmente de su compañera en escena. Dosal espera también el lanzamiento del cortometraje Tres aquí y once en Madrid, de la cineasta trans Celeste Nevares. “Llegó con la historia, me gustó mucho y decidí producirlo, no se puede aún saber de qué es, pero si es importante que se escuchen esas voces”, apunta.

Durante 2025, apunta, hubo trabajo, pero a sus 40 años, afirma, se preocupa por elegir sus proyectos. “Tengo una edad en la que no puedo hacer, hacer y hacer, sino que mis hijos me necesitan más en casa”, subraya.