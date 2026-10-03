Alpinista mexicana completa grandes hitos de escalada

Los alpinistas que intentan escalar estas montañas incluidos el Everest y el K2 tienen que entrar en la franja de altitud conocida como zona de la muerte para alcanzar la cumbre, donde la presión de oxígeno no es suficiente para sostener la vida humana.

Por otro lado, las Siete Cumbres se refieren al pico más alto de cada uno de los siete continentes, lo que arroja a los escaladores a una variedad de entornos y terrenos diferentes mientras cruzan el mundo para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, ambos retos son notables en la comunidad de escaladores, ya que requieren inmensas cantidades de resistencia física y mental, preparación y recursos para llegar a la cima.

La increíble alpinista fue homenajeada este mes con una ceremonia y entrega muy especial de un título de Guinness World Records, tras convertirse en la primera mujer en escalar los 14 ochomiles y las Siete Cumbres.

Ante una sala de prensa, llena de orgullosos amigos, familiares y conocidos, recibió el certificado oficial de Guinness World Records de manos del Adjudicador Oficial Alfredo Arista, quien le dio unas palabras de agradecimiento por ser una “inspiración y una motivación para todos nosotros”.

Viridiana creció en la región de Aguascalientes, México, con un inmenso amor por el medio ambiente que la rodeaba. Atleta de toda la vida, compitió en varias pruebas de atletismo antes de aprender a escalar montañas.

Pero en dos años, Viridiana pasó de correr su primera carrera a escalar la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba (5.636 m; 18.491 pies).“Mi carrera como alpinista empezó con un propósito inusual e inspirador: un simple reto personal para hacer ejercicio, pero acabé renunciando a mi trabajo de oficina; arriesgando la comodidad para experimentar la magia de las montañas”, mencionó a Guinness World Records.

“Fue la prueba de que los sueños no tienen por qué ser para toda la vida y de que cualquiera que se lo proponga puede alcanzar incluso lo que se consideran “metas inalcanzables”, como batir un récord mundial”.Arrasó con la montaña más alta, el Everest (también conocido como Sagarmatha; Chomolungma), con 8.848 metros (29.029 pies), seguida del infame segundo pico más alto, el K2 (8.611 m; 28.251 pies), y terminó con la tercera montaña más alta, el Kangchenjunga (8.586 m; 28.169 pies), en un tiempo récord de 1 año y 364 días, superando por poco la marca de los dos años.

Y, por si fuera poco, al coronar el K2 se convirtió en la primera latina de la historia en hacerlo.Y una vez que Viridiana empezó a escalar, estaba decidida a llegar a la cima, sin importar el precio.

Esta valentía la llevó a conquistar su primer título Guinness World Records en 2017, cuando rompió el récord de ascenso más rápido a las tres montañas más altas con oxígeno suplementario (femenino).