La actriz Altair Jarabo regresa a las telenovelas mexicanas con la producción El amor no tiene receta. Sin embargo, fuera de la pantalla, la actriz presume su secreto para llevar una vida sin “dramas”.

En entrevista para el programa hispano Despierta América, la villana de la historia habló de la nueva producción de Juan Osorio, pero los conductores no perdieron la oportunidad de cuestionarla sobre su romance con el empresario Frédéric García, quien le lleva casi 20 años.

Jarabo aclaró que la edad es solo un número que no importa, por el contrario, hay muchos puntos a favor en su matrimonio. “Fred es un tipazo, es un caballero, es un hombre increíblemente inteligente, seguro de sí mismo”, indicó a los panelistas. Y reveló la “clave” de llevarse tan bien: “Me cuida mucho, me quiere mucho, todo lo que me dedica es cariñoso, es lindo y, en reciprocidad, pues tiene de mí lo mismo. Me siento muy contenta, estoy felizmente casada”.

También resaltó la comprensión y la adaptación del empresario a sus horarios, por lo que aconsejó a las mujeres que no se conformen con menos. “El error a veces es impacientarse… Va a llegar quien tenga que llegar cuando toque, pero no se conformen con alguien solo por sentirse acompañadas”, declaró.