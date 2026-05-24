Alucarda vuelve con sed de venganza

Cuarenta y ocho años después de que la malvada Alucarda muriera en la película del mismo nombre, ahora revive en formato de novela gráfica aprovechando el guión de la secuela que nunca se rodó.
El personaje de culto, que ha sido alabado por gente como Guillermo del Toro y cuyo nombre fue tomado por el Festival Feratum para uno de sus premios, fue interpretado originalmente por la actriz Tina Romero en una historia que abordaba satanismo, exorcismo, orgías y lesbianismo.
Ahora son Mauricio Matamoros y el dibujante José Antonio Hernández, “Portaveritas”, quienes desde hace unos cinco años han trabajado en el proyecto que lleva por título Alucarda regresa de la tumba, y que se presentará al público este mismo año.
La base es el libreto dejado por Juan López Moctezuma (1932- 1995), director de la entrega cinematográfica original (1977). “Fue un guion que nunca se filmó, la intención de él era rodar las dos películas seguidas, pero el presupuesto no dio y se quedó guardado por más de 40 años”, comenta Matamoros, responsable de la adaptación de la novela. “Ahora Alucarda revive y busca vengarse de quienes la mataron, busca alianzas con unos seres extraños del bosque y trata de continuar con el reino satánico”, adelanta.
Respetan la esencia
La adaptación que quedará en una novela gráfica de 120 páginas, en blanco y negro, cuenta con la autorización de la familia de López Moctezuma y la misma Tina Romero, a quien se le habló del proyecto por el respeto y la admiración profesional que se le tiene.
“Estamos intentando ser lo más apegados a la atmósfera original, respetando la imagen y, por supuesto, no podía ser algo distinto a Tina, también se trata de que los demás (personajes) reflejen un poco a los que estaban activos en esa época”, explica Matamoros.
Alucarda será el segundo personaje mexicano de culto que este año vuelva a las andadas, pues anteriormente se dio a conocer de un relanzamiento de Kalimán, El Hombre Increíble, aunque en su caso va de la historieta a una serie animada.
El origen
El personaje fue una creación de López Moctezuma a partir de la novela Carmilla, de Sheridan Le Fanu, publicada a finales del siglo XIX y que abordaba entonces el vampirismo lésbico.
La cinta sigue a Alucarda, una joven huérfana habitante de un convento, que un día conoce a otra chica con la que entabla una relación inicialmente amistosa. Un día, sin saberlo, visita el lugar macabro donde nació y posteriormente viene una invocación a Satanás. Las monjas intentan hacer un exorcismo, pero solo empeoran las cosas. La película de 1977 termina con el personaje calcinado en un incendio.
Por su temática, Alucarda, la hija de las tinieblas, que llegó a cines mexicanos a finales de los 70, fue comparada por críticos como Michael Weldon, de The Psychotronic Video Guide (1996), con The devils de Ken Russell y El exorcista de Willian Friedkin.
Del Toro ha llamado a López Moctezuma un “poeta maldito” y un cineasta que conocía perfectamente el mundo gótico y el horror. “Fue un director que con esta película y otras más me hizo darme cuenta de que se podía hacer terror en México”, expresó.
La novela iniciará con los personajes sobrevivientes enterrando a unas religiosas y buscando que las cenizas de Alucarda lleguen a un panteón.