Alumnos crean libro intervenido

Alumnos del Taller Terminal de Ilustración que cursan sexto, séptimo, octavo o noveno semestre de esta materia que se imparte en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) participaron en la exposición “Libro intervenido y fantasía”.

Encargada del taller

La maestra Sandra Astudillo, encargada de la citada materia, dio detalles de esta muestra. “En esta ocasión vengo a hablarles un poco sobre la actividad que montamos en el Centro Universitario de Información y Documentación (CUID). Tomamos como tema principal el libro intervenido, que es una de las clasificaciones del libro de artista”, puntualizó.

Añadió que se trata un trabajo tradicional que se hace como si fuera un lienzo sobre el cual los alumnos trabajan diferentes posibilidades para poder generar un volumen que puede ser más personalizado.

Indicó que dentro del mismo taller trabajaron el libro tipo túnel, que es otra de las clasificaciones del libro de artista que se construye desde cero. “Se hacen diferentes paneles y se logra un acordeón, por así decirlo, para que tengan diferentes planos y logren generar una profundidad dentro del mismo volumen”, explicó.

Proyectos

Los alumnos también trabajaron en el libro concertina, que es otra de las ramas del libro de artista. “Esta es una especie de tira en tipo zigzag en el que los creadores pueden poner diferentes ilustraciones que van dando como una secuencia sobre alguna historia o sobre algún concepto que van distribuyendo”, detalló.

En cuanto a las técnicas que se emplearon para los diferentes conceptos, Sandra Astudillo expuso que fueron muy variadas, sobre todo para los que trabajaron en la fantasía como tema principal, empleando la acuarela.

En tanto, los que desarrollaron el libro concertina partieron de los temas que están trabajando dentro de su proyecto de titulación, y ahí ellos van desarrollando diversas técnicas a modo de que puedan superar su propio lenguaje plástico.