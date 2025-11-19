Alumnos dialogan con Rosario Castellanos

La más reciente exposición en el edificio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas propone un diálogo de los estudiantes con la obra de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Con esta muestra, los alumnos de la facultad de Artes rinden un homenaje a la creadora de libros como Oficio de Tinieblas, Balún Canan y Ciudad Real.

De acuerdo a un comunicado compartido por la institución educativa que dirige la arqueóloga Fanny López Jiménez titulada, la exposición se titula “Imagen interior. Visualidad poética a partir de la obra de Rosario Castellanos”.

A través de esta actividad se pretende reunir en un mismo lugar la poética de la escritora y el talento de los estudiantes de Artes Visuales, manifestó la coordinadora de la citada licenciatura Norma Guichard Lozada. Agregó que esta creación propició un espacio de generación de conocimiento, así como la escucha y pensamiento entre sus participantes y a la vez refugio, espejo y punto de partida, agregó Norma.

Añadió que la exposición pictórica es resultado del primer Semillero de Investigación de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes, registrado ante la Dirección de Investigación y Posgrado de la Unicach. Este es dirigido por la profesora Ninfa Torres Lagunes e integrado por alumnas del Taller de Producción Terminal en Pintura.

Catedrática

Torres Lagunes subrayó la importancia de que una propuesta artística se consolide como proyecto de investigación, avalada por las instancias institucionales, reconociendo el valor académico de los procesos interdisciplinarios.

En este sentido, como parte del proceso creativo, se contó con la participación de la escritora Yolanda Gómez Fuentes, docente de la Facultad de Artes, quien, desde su experiencia en análisis literarios, guió a las estudiantes para profundizar en el conocimiento y comprensión de la obra de Rosario Castellanos. “Como resultado del análisis literario, las participantes identificaron elementos que se reflejan y resuenan en sus propias expresiones artísticas. Es el caso de la autorreferencialidad, la ficción basada en la experiencia personal y, sobre todo, la transformación de lo personal en una postura política, como el feminismo, que se convirtieron en ejes fundamentales del proyecto”, agregó.

Esta muestra, considerada por sus autoras un “homenaje visual que celebra la palabra, la fuerza y la mirada femenina a través del arte”, reúne obras que dialogan con la poética de Rosario Castellanos, en el marco del centenario de su nacimiento y de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).

La exposición se encuentra disponible al público en la planta baja del edificio de Rectoría de la Unicach, frente al Parque Bicentenario, en Tuxtla Gutiérrez y estará hasta el 15 de enero del año próximo. La entrada es gratuita y los horarios de visita son de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.