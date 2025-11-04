﻿﻿
Alumnos exhibirán “Proyecciones Makabronas”

Noviembre 04 del 2025
Caleidoscopio brinda un espacio a los nuevos talentos en el estado de Chiapas. Cortesía
Estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales encontraron en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller un espacio para presentar “Proyecciones Makabronas”, este 4 de noviembre, a partir de las 16:00 horas.

Se trata de una exposición que celebra la creatividad y el imaginario visual en torno a las tradiciones por el Día de Muertos, que es una celebración muy tradicional y característica de México.

Los encargados de presentar esta exhibición son los integrantes del Taller de Multimedia de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Adelantan que el encuentro incluirá venta de productos alusivos, además de proyecciones audiovisuales con los trabajos hechos por la comunidad estudiantil a lo largo del semestre.

Destacan que esta actividad es coordinada por la docente Erandi Campos, con la finalidad de compartir con la comunidad la experiencia artística que combina expresión, identidad y memoria. Finalmente, reiteraron la invitación para este martes 4 de noviembre en Caleidoscopio Galería Talle (2ª Oriente Norte número 447, en Tuxtla Gutiérrez).

Por otro lado, Caleidoscopio Galería Taller se sumó a las actividades de la muestra “Explorando vida a través del arte”, en el marco del 25º aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Semana Nacional de la Conservación.

La exposición permaneció del 28 de octubre al 2 de noviembre en la citada galería. De igual forma, se impartió un taller de acuarela titulado “Ilustrando la conservación”, con la bióloga Tania del Rocío Ruiz.

Durante los 5 días que duró la muestra, los visitantes pudieron disfrutar una exquisita exhibición de ilustraciones científicas creadas por Magnahual, con la técnica de lápiz de color, piezas que revelan la riqueza y la diversa de la naturaleza.

