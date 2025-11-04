Alumnos exhibirán “Proyecciones Makabronas”

Estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales encontraron en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller un espacio para presentar “Proyecciones Makabronas”, este 4 de noviembre, a partir de las 16:00 horas.

Se trata de una exposición que celebra la creatividad y el imaginario visual en torno a las tradiciones por el Día de Muertos, que es una celebración muy tradicional y característica de México.

Los encargados de presentar esta exhibición son los integrantes del Taller de Multimedia de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Adelantan que el encuentro incluirá venta de productos alusivos, además de proyecciones audiovisuales con los trabajos hechos por la comunidad estudiantil a lo largo del semestre.

Destacan que esta actividad es coordinada por la docente Erandi Campos, con la finalidad de compartir con la comunidad la experiencia artística que combina expresión, identidad y memoria. Finalmente, reiteraron la invitación para este martes 4 de noviembre en Caleidoscopio Galería Talle (2ª Oriente Norte número 447, en Tuxtla Gutiérrez).

Más colaboraciones

Por otro lado, Caleidoscopio Galería Taller se sumó a las actividades de la muestra “Explorando vida a través del arte”, en el marco del 25º aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Semana Nacional de la Conservación.

La exposición permaneció del 28 de octubre al 2 de noviembre en la citada galería. De igual forma, se impartió un taller de acuarela titulado “Ilustrando la conservación”, con la bióloga Tania del Rocío Ruiz.

Durante los 5 días que duró la muestra, los visitantes pudieron disfrutar una exquisita exhibición de ilustraciones científicas creadas por Magnahual, con la técnica de lápiz de color, piezas que revelan la riqueza y la diversa de la naturaleza.