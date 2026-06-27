Alumnos exploran la dirección escénica

Alumnos del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas presentaron la obra de teatro Cósmica, de Gabriela Román Fuentes.

Michelle Narcía, una de sus tres directoras, indicó que desde hace un año han estado trabajando en esta puesta en escena, la cual nació como un proyecto escolar que posteriormente decidieron retomar como un proyecto independiente y llevarlo a otros espacios culturales de la capital del estado.

Trama

La joven estudiante adelantó que esta pieza escrita por Gabriela Román Fuentes relata la historia de dos chicas que encuentran la confianza y el amor entre ellas, pero que se encuentran con una sociedad llena de estigmas, en la que no pueden sentirse del todo seguras, por lo que empiezan a enfrentar distintos problemas hasta llegar al caos.

Relató que la historia fue facilitada por el director escénico y maestro del Bachillerato de Innovación Darwin Enaudi. “Esta obra nos la acercó nuestro maestro, por lo que sin él esta puesta en escena no se hubiera llevado a cabo. Él nos presentó la obra como una propuesta para realizarla como un proyecto escolar y a todos nos llamó mucho la atención por el tema que traía consigo”, expresó.

En el montaje participaron nueve actores: siete en el coro, la pareja que es la protagonista y un personaje llamado Barrientos. Narcía apuntó que la dirección fue muy compleja, sobre todo al tratar con alumnos de bachillerato, pero al contar con la presencia del maestro Darwin se fueron facilitando las cosas.

Un bachillerato que transforma vidas

Por otro lado, Michelle Narcía señaló que está en contra de la desaparición de dicho sistema educativo. “La verdad, se me hace muy triste que quieran cerrar un bachillerato de estas característica. Desde mi experiencia puedo decir que este tipo de educación me hizo una persona más feliz, y lo mismo piensan muchos de mis compañeros”, expresó.

Además, destacó que esta escuela tiene la cualidad de cambiar vidas. “Esta prepa nos abre las puertas a jóvenes que deseamos explorar nuestras facetas creativas, porque, desgraciadamente, en Chiapas no tenemos muchos espacios como este. Las artes abren el corazón, abren la humanidad y te hacen un ser más complejo, y creo que eso es lo que no están visualizando las autoridades de la Unicach al querer cerrar esta escuela”, dijo.