Alumnos les responden a “Los Parrilleros”

A través de redes sociales se volvió viral la respuesta que dos alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Nuevo León les dieron a los integrantes del podcast Los Parrilleros MX, conocidos entre su público como Eder de Jesús y Carlos Rodríguez, “Charly”.

Mediante un video, Ismael y Ximena, estudiantes del plantel en los talleres de Mantenimiento en Sistemas Electrónicos y Mantenimiento Automotriz, respectivamente, reprobaron los comentarios del dúo de creadores digitales regiomontanos.

En un video titulado “¿Qué opinión tengo de ti según la preparatoria que estudiaste?”, los creadores emitieron diversos juicios despectivos, en los que califican a los alumnos de esta institución como unos “bandidazos” que probablemente “están a nada de embarazar a una compañera”.

Mensaje

Los estudiantes de Nuevo León grabaron un video de respuesta mostrando su labor diaria en los talleres y cursos profesionales de capacitación laboral que ofrece la institución, desmintiendo los estereotipos y prejuicios compartidos por Eder y Charly en el entorno digital. “Mientras ustedes grababan su video, yo estaba en el taller a las 7 de la mañana con las manos llenas de grasa, haciéndole la afinación a un carro, anillándolo y haciendo el purgado de llantas”, sentenció Ximena en el video.

Los jóvenes destacaron que una gran parte del alumnado trabaja antes de graduarse y se prepara en áreas técnicas avanzadas, destacando el esfuerzo académico y económico diario que hacen los estudiantes y sus familias para que puedan trasladarse a su plantel y seguir aprendiendo.

Por su parte, Ismael comentó que en su día a día realiza varias actividades relacionadas con la reparación y mantenimiento de sistemas eléctricos. “Aquí aprendemos a programar en Arduino, PLC y a trabajar con cableado residencial e industrial... ¿Ustedes a mi edad, ya sabían hacer ese tipo de cosas?”, lanzó.

Además, Ximena explicó que este tipo de comentarios y etiquetas pueden llegar a afectar la perspectiva que muchos centros de trabajo tienen sobre el alumnado, afectando de manera indirecta en sus oportunidades laborales a futuro.