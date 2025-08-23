Alumnos se nutren de experiencias

El grupo de creadores Fauna Escénica compartió con estudiantes de las licenciaturas en Artes Escénicas, Teatro y Escritura Creativa, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), su experiencia en torno a conceptos y metodologías de creación dramática, mediante la charla “La dramaturgia como medio de creación literaria y escénica”.

Esta actividad, enmarcada en el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la licenciatura en Artes Escénicas: Teatro (LAET), contó con la participación de la actriz y pedagoga Vyridia Estrada, el director, dramaturgo e iluminador Ismael Gallegos, la dramaturga y docente Clarisa Cruz y el dramaturgo y gestor teatral Daniel Falconi.

La charla, que tuvo lugar en el Campus Universitario, reunió a cerca de 50 docentes y estudiantes de las mencionadas licenciaturas.

Fauna Escénica es una agrupación conformada por profesionales del teatro que, desde distintas perspectivas, compartieron con las y los asistentes su experiencia en la dramaturgia como metodología de creación escénica, aplicada a procesos literarios, escénicos, performáticos y mixtos.

María Guadalupe Cardoso Hernández, secretaria académica de la Facultad de Artes, señaló que esta charla contribuye a la formación de los estudiantes al acercarlos a procesos donde convergen distintas formas de creación desde las dramaturgias contemporáneas.