Alumnos trazan la vida, tejen palabras

La poesía también puede leerse a través de una línea, una textura o un espacio en blanco. Esta posibilidad creativa da forma a la plaquette Trazar la vida, tejer palabras. Diálogos entre el dibujo y la poesía, un proyecto interdisciplinario de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en el que estudiantes de las licenciaturas en Artes Visuales y Escritura Creativa exploraron las correspondencias entre la palabra y la imagen.

El proceso creativo partió de la lectura en voz alta de los poemas y del intercambio de impresiones entre sus participantes. En lugar de ilustrar literalmente los textos, cada dibujo propone una interpretación personal de sus imágenes, ritmos, silencios y emociones. Así, el trazo no se limita a acompañar la palabra, sino que establece con ella una relación que invita a descubrir otras maneras de leer y escuchar, explica Shingo Kuraoka, docente de Artes Visuales y coordinador del proyecto.

Propuesta

Kuraoka señala que “la línea, la textura y el espacio abren nuevas maneras de escuchar la palabra”. Desde esta perspectiva, el dibujo se convierte en una forma de aproximación a la poesía, capaz de dialogar con sus significados sin agotarlos ni reproducirlos de manera literal.

Por su parte, Yolanda Gómez Fuentes, docente de Escritura Creativa y también coordinadora del proyecto, destaca que la palabra y la imagen comparten espacio, tinta y papel, mientras que el diseño libre, la tipografía y la distribución de los elementos desafían las convenciones editoriales. La propuesta permite que ambos lenguajes artísticos traspasen sus propias fronteras y construyan una pieza con identidad propia.

La plaquette fue expuesta y comentada en el Festival Universitario de Artes 2026 de la Facultad de Artes de la Unicach. Su versión electrónica está disponible para consulta pública en japoneco.com/trazar-la-vida/, donde las personas interesadas pueden recorrer las páginas de esta experiencia de creación interdisciplinaria.