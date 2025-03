Álvaro Enrigue presenta libro en México

Ya son varias ocasiones en las que Álvaro Enrigue visita México para dar a conocer sus obras. Cortesía

“No estamos, ni de lejos, en el momento más oscuro en la historia reciente de Estados Unidos”, dice el escritor Álvaro Enrigue (Premio Herralde 2013), quien presentó su novela Tu sueño imperios han sido en la última jornada de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco).

Su visita se suma, entre decenas de escalas que ha hecho desde 1998, cuando tenía 29 años, a ese ir y venir de Estados Unidos a México. En un punto en el que la historia política entre ambos países parece repetirse públicamente, con los mensajes antimigratorios de 2017 y su espejo en 2025, la visión de Enrigue —su testimonio de primera mano, desde el barrio de Harlem, Nueva York, en la fracción de un país que parece contener muchos países— ahonda en ciertas imágenes imprecisas que puede tener alguien en el centro de México, ajeno a las complejidades del momento.

“Hay que tomar en cuenta que yo vivo en una costa, en una burbuja. En Estados Unidos hay un país en medio y otro en las costas. Vivo en un mundo donde se considera que Trump y todo lo trumpiano es una aberración. La gente vive avergonzada de que Trump sea el presidente de Estados Unidos. Lo que hay es una intensidad agotadora. El momento en el que ganó fue de gran desconcierto. Al principio hubo miedo; después, agotamiento porque esto sucede todos los días todo el tiempo”, afirma.

Al agotamiento se añade la incertidumbre: quienes tenían una green card podían vivir tranquilos en Estados Unidos, pero ahora la deportación es una posibilidad, ya que cualquier persona puede ser expulsada por problemas políticos. “He vivido muchos años en Estados Unidos. Soy un migrante increíblemente privilegiado. Llegué a Estados Unidos a hacer un doctorado. No estoy expuesto, como otros colegas mexicanos, a los horrores del racismo gringo. Siempre he vivido en las costas, y cuando he ido al centro del país ha sido ya como un hombre maduro, en una posición cómoda: profesor de una universidad, señor que puede rentar un coche... Es una situación menos frágil. Por supuesto que todo el tiempo estoy pensando en qué momento nos vamos a tener que ir, en qué momento esto va a ser insoportable. Pero no me parece que estemos en ese momento todavía”, aseguró el escritor.