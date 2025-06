Ama interpretar a Daniela en Mentiras

El concierto, la obra de teatro, Mentidrags y todo el multiverso de Mentiras estuvo presente la noche del martes, cuando se llevó a cabo la alfombra rosa de la serie del mismo nombre, donde Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio y Mariana Treviño, lucieron atuendos acordes con sus personajes y con el evento.

Este 13 de junio, por Prime Video, se estrenará la historia de Emmanuel y sus cuatro mujeres, Dulce, Daniela, Yuri y Lupita, quienes durante su funeral descubren que fueron engañadas por él, pero también que una de ellas lo asesinó y deberán descubrirlo.

Sin duda alguna, Belinda se convirtió en la estrella de la noche, luciendo un vestido Versace de archivo del año dos mil en color rosa, que aseguró tenía muchas ganas de usar y esta fue la ocasión. Cabe recordar que la cantante apartó muchas prendas vintage de diseñador al vestuario de Daniela, su personaje en la serie, y lo convirtió en un sello. “Lo que más me gusta de ser Daniela son todos los vestuarios, que son espectaculares, pero también que Daniela es divertida, chistosa, tiene como mucho juego de emociones y eso me encantó, poder interpretar un personaje así fue increíble”, expresó Belinda.

La intérprete también habló del tema “Castillos”, el cual grabó al lado se sus compañeras para el promocional de la serie y explicó que siente una gran admiración por su autora, Amanda Miguel. “Es una gran compositora y cantante, la admiro muchísimo, todo lo que hice fue con mucho respeto, dando una versión distinta de lo que es la canción de Amanda Miguel”, dijo “Beli Bélica”, como ahora la llaman sus fans.

Las otras actrices

Respecto a este tema, Regina Blandón, que interpretó a Yuri; enfrentó un gran desafío al cantarlo, porque como explicó, su voz es de barítono y tenía que alcanzar todos agudos muy altos. “Tuve que tomar muchas clases de canto, porque como pueden escuchar soy barítono y cantar tan alto fue un reto pero se logró; y sobre todo que Yuri es un personaje muy complejo, que en dos horas y media en el teatro no logras ver qué trae adentro, cuáles son sus dolores desde chiquita, y eso es lo que va a pasar con todos los personajes”, señaló Blandón.

Regina compartió que al principio no quería mandar su casting para el papel, porque sintió que no estaba preparada para algo así, pero entre los aprendizajes que Mentiras le dejó, es que debe ser más amable con ella misma. “Yo creo que todos tenemos el síndrome del impostor en algún momento, es importante dudar de uno mismo porque si no sientes que las traes todas; pero también es tenernos compasión, tratarnos con cariño, saber que estamos en un barco luchando con distintas inseguridades”, comentó Blandón.

Quien tuvo coach personal fue Diana Bovio, Dulce en este musical, ya que fue su hermana la cantante Marcela Bovio quien la preparó para que alcanzará esas notas tan altas que tienen las canciones, por lo que le emociona que ella escuche el resultado final, al igual que Daniela Romo, debido a que interpreta varios temas de ella.

Aunque ya es una estrella internacional, para Mariana Treviño es importante seguir con un pie en México porque dijo, es el lugar donde nació y se formó, y este proyecto le ha dado la oportunidad de retomar su trabajo aquí, además de que ella es la única actriz que formó parte del elenco original de la obra de teatro, la cual se estrenó en 2009. “Ese fenómeno dio pie a que hoy estemos aquí, somos una extensión de ese puente que se ha hecho noche con noche con cada una de esas funciones, en cada uno de los actores y actrices que ponen su corazón. Pensé que ya me había despedido de Lupita pero todavía teníamos cosas de qué hablar, todavía teníamos que vernos a los ojos después de tanto tiempo, los personajes no tienen permitido envejecer y ella sí lo hizo”, comentó.

Bendito entre las mujeres es como estuvo el actor Luis Gerardo Méndez, quien además de actuar es productor de esta serie que fue todo un triunfo llevar a la pantalla: “Es el proyecto más difícil de mi carrera, sin duda, fueron seis años de tratar de llevar este proyecto a la pantalla, un día lo soñé, me desperté y le marque a José Manuel López Velarde y le dije ‘soñé que teníamos que hacer tu obra de teatro una serie de televisión’, y me contestó ‘querido, tengo cinco años tratando de hacer la película y ha sido prácticamente imposible’. Le dije ‘tengo un plan, encerrémonos en una casa frente al mar sin distracciones y pensemos cómo vendérsela a una plataforma’”.

El histrión explicó que él inició en el teatro musical y quiso rendirle un homenaje en la pantalla, además de que le frustraba no ver películas o serie musicales en México, así que esto se convirtió en algo personal. También Michelle Rodríguez estuvo presente en esta alfombra, porque ella es la narradora de la serie, quien no solo nos presentará a los personajes también llevará el hilo conductor de la trama.

Por la alfombra desfilaron personalidades como Litzy, María León, Rogelio Suárez, Majo Pérez, Paola Gómez, Maca Carriedo, Paloma Cordero, Nelson Carreras, Carlos Fonseca, Imanol Landeta, Lorena Vignau, Checa de Tavira, Wendy Guevara, entre otros. La gran mayoría de ellos fueron o son parte del multiverso de Mentiras.