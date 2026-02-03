Amaga Trump con demandar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha reaccionado a los comentarios que Trevor Noah hizo en alusión a su persona, durante la entrega de los premios Grammy. El mandatario estadounidense de mostró indignación, especialmente, por la broma en que el presentador sugirió que el mandatario había sido una de las figuras que llegó a visitar las llamas “islas” de Jeffrey Epstein.

El mandatario recurrió a la red social, de la que es propietario, para expresar su sentir, luego de emitir los premios Grammy y advertir que, a lo largo de todo el evento, Noah emitió mensajes sarcásticos relacionados con su persona y su proceder político.

Trump denominó a la cobertura de premios, a lo mejor de la música, como “lo peor” y una emisión “prácticamente imposible de ver”, además de tildar de “un completo perdedor” a su anfitrión.

El presidente afirma que lo dicho por Trevor acerca de que, aparentemente, él habría sido uno de los magnates que visitaron Little St. James, la isla de Epstein donde tuvo lugar un centro de operaciones en el que se llevaba a cabo la trata de personas, es completamente falso.

¿Que hizo rabiar al mandatario?

Después de que Billie Eilish recibiera el Grammy en la categoría de mejor canción del año, el presentador hizo el chiste de que, posiblemente, Trump estaría en búsqueda de adquirir Groenlandia para convertirla en una isla, semejante a Little St. James y visitarla junto al expresidente Bill Clinton (quien también ha sido vinculado con Epstein). “Ahí lo tienes, canción del año, felicitaciones, Billie Eilish. Ese es un premio que todo artista quiere, casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido porque, desde que Epstein se fue, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton”, externó.

“Noah dijo incorrectamente sobre mí que Donald Trump y Bill Clinton pasaron un tiempo en la isla Epstein. ¡Incorrecto! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla Epstein, ni en un lugar cercano a ella y, hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca he sido acusado de haber estado ahí, ni siquiera por los medios que difunden noticias falsas”, respondió el presidente.

Fue a raíz de este chiste que Trump amagó con consultar a sus abogados y buscar alguna represalia legal en contra del conductor. “Noah, un perdedor total, será mejor que aclare sus datos y los aclare rápidamente, parece que enviaré a mis abogados a demandar a este pobre patético sin talento, y demandarlo por mucho dinero. Pregúntale al pequeño George Slopadopolus (locutor y periodista) y a otros cómo funcionó esto. ¡Pregúntale también a CBS! Prepárate, Noah, ¡me voy a divertir contigo!”, remató.