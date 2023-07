Amaia Montero se encuentra enfrentando nuevos desafíos en su salud, lo que ha generado preocupación entre sus fanáticos. Recientemente, ha sido hospitalizada por segunda vez, encendiendo las alarmas en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con el programa español Espejo público, la exintegrante de La Oreja de Van Gogh ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Madrid, luego de someterse a una intervención en una de sus manos debido a una lesión que sufrió. “Tuvo una operación en el dedo pequeño, pero nada alarmante”, aseguró el testigo.

La intérprete de “Rosas” permaneció durante diez días y actualmente se encuentra fuera de peligro, mostrando una favorable recuperación. No obstante, el medio también reportó que el proceso anterior a la cirugía no había sido fácil, ya que no siguió las recomendaciones del personal médico.