Amaia Montero podría regresar a la Oreja

Amaia Montero fue tema de conversación tras la declaración de su amiga Cayetana Guillén Cuervo en la alfombra roja de los Premios Talía 2025, donde la actriz española aseguró que la cantante regresaría a La Oreja de Van Gogh.

La noticia generó expectativas en redes sociales, ya que esto se daría poco tiempo después de la salida de Leire Martínez, la cual sucedió en octubre de 2024. “Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie. Le prometí y no lo dije ni en casa. Cuando me lo contó, me eché a llorar al teléfono”, dijo Cayetana ante los medios.

Asimismo, explicó que Montero se encuentra “muy ilusionada y agradecida” por el cariño del público. El comentario de Guillén Cuervo fue interpretado como una confirmación no oficial del regreso de Montero al grupo con el que se dio a conocer en la industria musical.

En palabras de la actriz: “Está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa”, en referencia a la colaboración sorpresa de ambas cantantes en un evento reciente.

Sobre la salida de Leire Martínez y la relación entre ambas artistas, Guillén Cuervo prefirió no emitir opinión. “Jamás, nunca me ha dicho nada de Leire. No me gusta especular sin información”, aseveró. Horas más tarde, la famosa recurrió a su cuenta de Instagram para matizar sus declaraciones. Aseguró que su intención nunca fue confirmar algo que no le correspondía.

“Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, recordé una conversación entre amigas en las que expresó con cariño su deseo de volver a la música”, escribió Guillén Cuervo, y también se disculpó por haber compartido dicha información. “Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón”, externó.