Amanda Bynes anuncia su regreso

A pocas horas de que Amanda Bynes lanzara un video en sus redes sociales que promete ser su regreso musical tras años de ausencia, el asombro y los cuestionamientos no han parado, la exestrella infantil vuelve con un aspecto muy diferente al que lucía cuando se alejó del ojo público en 2010.

La actriz, quien alcanzó la fama durante su adolescencia como una de las estrellas más populares de Nickelodeon, volvió a llamar la atención en redes sociales con un video que desató críticas y dudas entre sus seguidores, algunos de los cuales cuestionaron si fue realizado con inteligencia artificial (IA).

La famosa acompañó la publicación con un mensaje en el que anunció que su proyecto musical estaría disponible próximamente. “¡Pónganse bien activos, que el trap house llega pronto, mi gente!”, se lee.

Reacciones

Los comentarios no tardaron en llegar, mientras algunos usuarios expresaron su cariño y apoyo a Bynes, otros cuestionaron la decisión de recurrir a la IA. Entre las reacciones se leyeron mensajes de sorpresa y críticas por el uso de esta tecnología, así como expresiones de respaldo hacia la actriz. Hasta el momento, las dudas de los internautas sobre el video no confirman que haya sido generado artificialmente. “¿IA? Apoyo a Amanda, la adoro, pero... ¡ay, por Dios!, ¿por qué usar IA?”. “¡Eres mejor que IA! Por favor Amanda”, se lee.

Trayectoria

Amanda Bynes comenzó su carrera a los siete años, con participaciones en anuncios publicitarios y obras de teatro, su talento la llevó a Nickelodeon, donde se convirtió en una de las figuras juveniles más populares gracias a programas como All that y The Amanda Show, que protagonizó desde los 13 años.

Después dio el salto a la televisión y al cine con producciones como What I like about you, Una chica en apuros, Easy A y Hairspray, con lo que se consolidó como una de las actrices juveniles más reconocidas de la década de los 2000.

Sin embargo, en julio de 2010 anunció su retiro de la actuación, cuando tenía 24 años; tiempo después, en una entrevista con la revista Paper, explicó que su decisión estuvo relacionada con la profunda inseguridad que experimentó tras ver su trabajo en Easy A.

La actriz reconoció que no le gustó cómo se veía ni cómo había actuado en la película, una experiencia que afectó su autoestima y coincidió con una etapa de consumo de sustancias.

Problemas

Bynes ha contado que comenzó a consumir marihuana a los 16 años y que posteriormente tuvo problemas con otras sustancias, entre ellas el alcohol y medicamentos como Adderall, que llegó a utilizar de manera indebida con la intención de perder peso, estos problemas coincidieron con una etapa de comportamientos erráticos y diversos incidentes que recibieron amplia atención mediática.

En 2013, después de varios problemas legales, de un incidente en el que provocó un incendio en la entrada de una vivienda, y de acusar a su padre de abusar sexualmente de ella durante su infancia, fue ingresada involuntariamente en un hospital psiquiátrico; posteriormente se informó que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia.

Ese mismo año comenzó una tutela legal y financiera a cargo de su madre, Lynn Bynes, que se prolongó durante casi nueve años, la medida concluyó en marzo de 2022, cuando un tribunal determinó que ya no era necesaria y que la actriz podía tomar sus propias decisiones.

No obstante, en 2023 volvió a atravesar una crisis de salud mental, fue encontrada desorientada en las calles de Los Ángeles y solicitó ayuda, tras lo cual recibió atención psiquiátrica temporal. El episodio volvió a colocar su vida personal bajo el escrutinio público.

Lejos de reflectores

Durante los años alejada de Hollywood, Bynes buscó otros caminos profesionales, y en 2019 se graduó en diseño de modas en el Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM), estudió cosmetología y, a finales de 2024, presentó una exposición de arte en West Hollywood.

En paralelo, ha explorado su interés por la música y recientemente comenzó a trabajar en proyectos con influencias del hip-hop y la música electrónica bailable; en redes sociales ha compartido adelantos de sus demos, dando pistas de una posible nueva etapa creativa.

Su imagen también ha cambiado considerablemente respecto a la que el público recuerda de sus años como estrella juvenil, ya que la actriz ha mostrado tatuajes, piercings y otros cambios de estilo en sus apariciones recientes, como una ceja muy gruesa, mientras intenta construir una vida lejos de la presión de la industria del entretenimiento.