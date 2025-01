La comunidad del espectáculo no ha quedado exenta de los incendios forestales que han arrasado con varios vecindarios en California. Entre las afectadas se encuentra la cantante Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, quienes confirmaron la pérdida de su casa en Altadena, una de las comunidades más afectadas.

En entrevista con la revista TVyNovelas, ambas artistas relataron cómo enfrentan la complicada situación. “Estamos aquí reunidos en familia. Evacuadísimos. No tenemos casa por ahora”, expresó la intérprete de “Así no te amará jamás”.

También mencionaron que no han podido regresar a la zona, ya que las autoridades la mantienen custodiada por la Guardia Nacional debido a los riesgos que aún persisten. Ana Victoria, madre de dos hijos, compartió: “Aún no tenemos reporte oficial del status de nuestras casas”. Asimismo, lamentó no solo su pérdida personal, sino también la situación que enfrentan miles de familias afectadas por las llamas.

De acuerdo con Los Angeles Times, Altadena logró evitar un nuevo incendio tras pronósticos de vientos peligrosos. Sin embargo, este lugar, así como Pacific Palisades, deberán ser limpiadas de escombros y cenizas tóxicas antes de iniciar la reconstrucción de hogares, escuelas y otros espacios necesarios.

No es la primera vez que Amanda Miguel sufre una pérdida de esta magnitud. En el pasado, una de sus casas en el sur de la Ciudad de México también se incendió, destruyendo sus pertenencias. En aquella ocasión, ni ella ni su familia estaban presentes en el lugar. Tras el incidente, contó con el apoyo de Juan Gabriel, quien la ayudó a superar la adversidad.