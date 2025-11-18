Amandititita y Ulises, un amor que perdura

La cantante Amandititita y Ulises Lozano, integrante del grupo Kinky, hablan poco de la relación amorosa que los une desde hace más de 15 años, pero, cuando hablan uno del otro, es solo con palabras de respeto y admiración; él la llama “la mera, mera” y “la jefa”, mientras que ella lo describe como un “vato que vale oro”.

La pareja se conoció en 2009, un año después del debut de Amanda Lalena, que adoptó el mote de “Amandititita” para darse a conocer artísticamente, en un festival organizado por una televisora y, luego de tratarse por poco tiempo, profesionalmente, supieron que la química que experimentaban trascendía del ámbito musical.

En muchas ocasiones, la cantante de “Metrosexual” ha revelado que Ulises la impulsó a salir del sitio tan oscuro al que la llevó el lanzamiento de La reina de la anarcumbia pues, a pesar de que fue el disco con que se dio a conocer, con el que obtuvo éxito y reconocimiento, la forma en que procedió su disquera y sus productores la llevó a una grave depresión.

Pero, para su segundo álbum La descarada, Lozano ya fungía como su productor, vivían juntos, cuidaban de su gato y Amandititita se convirtió en una gran amiga del hijo del tecladista y acordionista, que en la actualidad tiene alrededor de 28 años.

Declaraciones

En una entrevista para aldíadallas, concedida en 2019, aclaró que, en el hijo de su pareja, veía a una especie de “cuate”, con el que salía de fiesta y con el que también podía hablar de libros.

Y si bien, por allá del 2017, la cantante confesó que, por su mente, alguna vez pasó cómo luciría un hijo de Ulises y ella, visión por la que experimentó cierta ternura, ha sido abierta al reconocer que, entre sus aspiraciones, no está la de convertirse en madre. “No siento ganas de tener uno; a mí me educaron para respetar mis sentimientos y mis pensamientos, por eso creo que, si las mujeres dejaran de hacer las cosas por lo que sienten los demás, muchas no tendrían hijos”, señaló .

En el caso de su marido, este es efusivo cuando se trata de expresarse de la también escritora, a quien admira por su capacidad de composición, lo que lo ha llevado a señalarla como una “artistaza”, pues sigue produciendo para ella e incluyéndola en proyectos en lo que trabaja con otros artistas, como es el caso del dueto que Amandititita hizo con Chiquis Rivera, en el tema “Ticket de salida”.

El integrante de Kinky también salió en defensa de Amanda cuando esta fue criticada, en mayo pasado, por interpretar sentada, parte de una de sus canciones, en la Feria Nacional del Libro de León.

Ulises indicó que los señalamientos provenían de la descontextualización del momento pues, en redes, solo se presentó un pequeño clip del show: “Agarran pedazos de momentos y creen que eso significa lo que pasó, es un fragmento descontextualizado y le puedes dar una connotación, la que tú quieras, creo que simplemente la gente debe informarse correctamente y bajar el nivel de criticar y enjuiciar”, dijo a Televisa Espectáculos.