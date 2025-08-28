Con la intención de celebrar el legado musical de José José, a casi seis años de su fallecimiento y con el consentimiento total de su familia, llega el espectáculo “Amar y querer. Homenaje a José José con la Orquesta Sinfónica de México”.

A decir del director Rodrigo Macías, se trabajaron las canciones para darle un nuevo sentido al repertorio del “Príncipe de la Canción”, siempre desde el respeto y con voces variopintas de una camada joven y brillante.

Nuevos arreglos

“No buscamos que cantaran o se parecieran a José José, porque eso de entrada es imposible. Queríamos a artistas que lo interpretaran a su manera, y logramos tener un elenco muy variado de alto nivel”, comentó Macías sobre este espectáculo de 70 músicos en escena y voces invitadas que se harán sentir el próximo 30 de septiembre en el Auditorio Nacional.

El legado del intérprete de “40 y 20” y “Almohada” es amplio, “pero con ese color de voces —masculinas y femeninas— y los nuevos arreglos fuimos armando un rompecabezas. Habrá arreglos muy impactantes, pero sin que dejes de reconocer el tema original”, agregó el director.

Para el arreglista Mario Santos, fue una labor titánica trabajar en este proyecto orquestal, pero también muy satisfactoria.