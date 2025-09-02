Amenazada por presuntos criminales

El miedo invadió a la influencer y reguetonera Yeri Mua, luego de exhibir amenazas con una presunta narcomanta, por lo que hasta pidió apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para velar por su seguridad.

En su cuenta de Instagram responsabilizó al influencer llamado Lonche de cualquier acción que afecte su seguridad, esto a días de su show en la Feria de Tijuana. “Yo no tengo miedo, no le debo nada a nadie; yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos, que se hacen llamar los FES, de cualquier cosa que me pase o a alguien a mi alrededor”, declaró.

Los problemas entre ambos surgieron debido a que ella habría expuesto una infidelidad del famoso. De esta forma, en la red social X se difundieron imágenes de narcomantas en su contra, presuntamente colocadas en Tijuana, donde tiene programado un evento este mes.

Pero en la misma red social desmintieron el hecho, ya que la imagen original fue dirigida a otra persona; el entonces firmante era el Cártel Jalisco Nueva Generación, y tras la edición se ve “dedicado” a Yeri Mua. Además, la cuenta en X del comunicador Víctor Lagunas publicó que la investigación de su medio dio a conocer “que en ningún municipio de Baja California se dejó esta manta ni hubo una llamada al 911 por el hecho. Pareciera que alguien quisiera manchar a la feria de Tijuana”.