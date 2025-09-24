Amenza aduana con destruir instrumentos

El proyecto de la Youth Sinfonietta Chiapas enfrenta un nuevo obstáculo, de acuerdo a una publicación en redes sociales, un lote de 50 instrumentos musicales donado por Suiza podría quedarse en el camino y no llegar al estado de Chiapas.

Lo anterior debido a las políticas aduanales mexicanas que impiden el paso del lote de instrumentos musicales que servirán para que niñas y niños aprendan desarrollen habilidades en la música.

El día lunes, en la página de la Youth Sinfonietta, los organizadores del proyecto hicieron pública la situación que los afecta gravemente. “Hoy queremos hacer pública una situación que nos afecta y preocupa mucho. Mi hermana Ana Catalina, flautista formada en Suiza y yo, pianista formado también en Suiza y maestro de piano en ese país, emprendimos un sueño: acercar la música a los niños de Chiapas a través de un proyecto Orquesta -Escuela”.

“Después de muchos esfuerzos, contactos y horas de trabajo, logramos reunir un lote de 50 instrumentos musicales donados en Suiza, entre ellos 20 violines de laudero y flautas y clarinetes construidos por un renombrado maestro”.

Añaden que lo anterior no representa dinero ni ganancia alguna para ellos, sino que al contrario han invertido en la transportación de este lote, así como los trámites y gestiones pertinentes con el objetivo de que estos lleguen a manos de las niñas y niños que desean aprender a tocar un instrumento. “Hoy nos enfrentamos a un obstáculo con el que no contábamos. La aduana mexicana, por cuestiones burocráticas y papeleo que es imposible conseguir para instrumentos donados y usados, ha decidido no autorizar que lleguen a su destino. Y peor aún: nos han comunicado que la caja con todos los instrumentos podría ser destruida”.

Ante lo anterior, les asusta que los instrumentos musicales queden reducidos a astillas en un almacén, por lo que están pidiendo el sentido común y sensibilidad para que reconozcan a este envío como una donación cultural sin fines de lucro y con un fin puramente educativo y social.

Piden compartir para que no suceda esta injusticia y logren salvar el lote de instrumentos que podría generar un cambio positivo.