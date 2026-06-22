América Sierra pone el alma

La compositora y cantante América Sierra pronto enseñará el alma en uno de los espectáculos en los que presentará sus canciones y letras, con las que logra una conexión que, desde su punto de vista, la inteligencia artificial no consigue. “Es una realidad que la tecnología está rebasando, pero nunca suplantará la calidez, el alma que uno le da a la canción”, indicó la creadora de temas como “Que daría” (Julión Álvarez), “No me vengas a decir” (La Arrolladora Banda Limón) y “Perdóname” (Gerardo Ortiz).

América habló del show que presentará el jueves 25 de junio en el Centro de Espectáculos El Cantoral, “La Bohemia 91”, en el que compartirá escenario con Luciano Luna y Érika Vidrio. Sobre el concierto, exaltó la emoción que le produce estar con sus colegas.