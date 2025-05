Amiga de Valeria niega ser culpable

Mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco salió al paso por los señalamientos que han circulado en redes sociales respecto a la supuesta responsabilidad de Vivian de la Torre en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, la modelo reafirmó que ella no tiene nada que ver. Vivian salió a defenderse en redes afirmando que Valeria era como su hermana; sin embargo, seguidores de la influencer aseguran que ya armó una campaña para defender su inocencia, pese a que las autoridades no le han hecho ningún señalamiento. Por su parte, la institución de justicia aclaró que, hasta el momento, no existe imputación formal contra persona alguna en la carpeta de investigación, y reiteró su compromiso con una pesquisa imparcial, con perspectiva de género y sin revictimización. Informaron que la indagatoria se mantiene abierta bajo el protocolo de feminicidio, en estricto apego a los principios de legalidad, debida diligencia y perspectiva de género y pronto dará una respuesta a las investigaciones.