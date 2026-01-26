Amistad entre conductores está intacta

La cancelación definitiva de la gira Enrollados, que buscaba reunir al elenco original de Otro Rollo, ha generado inquietud no solo entre los seguidores, sino también en quienes formaban parte del proyecto.

Gaby Platas abordó públicamente la situación y expuso su preocupación por los compradores de boletos y el estado de la relación entre los integrantes, entre ellos Adal Ramones.

Durante un reciente encuentro con medios, Gaby Platas fue consultada sobre su versión de los hechos y los motivos detrás de su salida de la gira. “Pues lo que puse ahí. No, a mí me preocupa mucho, eh, que las personas que compraron y compramos, porque yo también compré, las personas que compramos boletos que, recuperemos el dinero que pagamos, ¿no?”, aseguró la actriz.

¿Un golpe bajo?

Frente a las preguntas sobre la relación con Adal Ramones tras la cancelación y las versiones sobre contratos, Platas fue contundente: “Pues mal, ¿no? O sea, sí, fue gacho, pero, pues ni modo, a apechugar”. Ante la insistencia de la prensa sobre si Ramones había firmado contrato, respondió: “Lo último que yo supe es que él no había firmado contrato y pues nosotros sí”.

Al referirse a los empresarios responsables de la gira, la famoso explicó que el elenco siempre estuvo contratado por una empresa y que las decisiones clave correspondían a la organización, no al grupo: “Nosotros, finalmente, somos empleados, que una empresa nos contrata y pues ya la empresa decide cómo se hace la promoción, decide cuáles son las fechas, o sea, eso no nos corresponde a nosotros”.

Sobre el impacto personal y colectivo, Platas reconoció el desencanto: “Para nosotros el reencontrarnos, el hacer una gira de un programa tan exitoso y el poder compartir con la gente, no a través de la televisión sino en vivo, pues era una ilusión muy grande y es muy triste que no lo vamos a hacer”.

La actriz negó que la relación de amistad entre los integrantes esté rota: “No, pues ha habido una amistad de toda la vida… los que teníamos que platicar, ya platicamos y nuestra amistad está intacta”.

También descartó que el elenco tuviera responsabilidad en el conflicto: “No fue culpa de nosotros ni fue algo que hiciéramos nosotros como elenco, fue la gente que llevaba la organización de la gira”.