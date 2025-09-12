Amo a Lupita: Ari Borovoy

Ari Borovoy desmintió que vaya a ejercer acción penal contra Lupita D’Alessio, luego de que la cantante señalara malos manejos en sus shows que lleva Bobo Producciones. Ante esta serie de rumores, Borovoy aprovechó la conferencia de Los 90’s Pop Tour, para hablar sobre esta situación. “No sé de dónde saca la gente tanta creatividad, pero me parece divertido. A ella la amo y lo sabe. No emprendería ninguna acción legal contra Lupita”, dijo el empresario.

Borovoy hizo énfasis en el talento de D’Alessio y lo mucho que se le quiere; por ello, lamentó que la artista decidiera cerrar su ciclo como cantante y retirarse de los escenarios, pese a que cuenta con el cariño de su público. Señaló que lo que se rumora no tiene sentido, por lo que dejó en claro que no hablaría más del tema y prefería hablar sobre el concepto de Los 90’s Pop Tour: El Antro, que será una experiencia única y se renueva tras nueve años.

Por su parte, Alan, del grupo Magneto, recalcó: “El Auditorio Nacional se convertirá en el antro más grande del mundo el 24 de octubre, esto será una locura para nosotros como artistas, así como para el recinto”.