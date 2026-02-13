Amor consciente busca relaciones sanas

A través de su primer libro, titulado Amor consciente, la psicóloga social María Fernanda Rincón Díaz comparte un manual sobre cómo sostener conversaciones incómodas con la pareja.

Desde el Museo del Café, expresó que la publicación tiene como objetivo fomentar relaciones sanas por medio de charlas profundas que en ocasiones las parejas evitan tener.

Señaló que muchas personas evaden temas como el sexo, las finanzas, las relaciones con la familia, valores, rutinas, roles de género o situaciones como la comunicación o el cómo nos comportamos cuando no estamos de acuerdo con algo.

Refirió que Amor consciente es un libro práctico que acompaña a las personas durante ese proceso, ya que algunas parejas carecen de herramientas para afrontar ciertas problemáticas .

Una guía

María Fernanda Rincón Explicó que muchas personas se acercaban a ella para que les brindará consejos sobre cómo sostener este tipo de charlas, por lo que este volumen es una guía que cualquiera puede tener para enfrentar dichas situaciones.

Subrayó que este material, el cual ha sido presentado en escenarios como la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, no solo ayuda a conocer a la otra persona, sino también a nosotros mismos.

Compartió que dentro de este volumen existen capítulos como “Identifica tu herida”, en el que se busca ahondar en la infancia, ya que el pasado juega un papel importante en las relaciones sentimentales.

Apuntó que somos una construcción de lo que la gente nos ha dicho, de lo que hemos escuchado sobre nosotros, pero también de lo que la familia nos ha dado, pero como adultos nos toca hacernos responsables.

Finalmente, indicó que el libro es una autopublicación y que se encuentra en la búsqueda de una editorial. Por ahora se puede conseguir a través de Instagram, donde ella aparece como @psic.mariafernandarincon.