Amor y mente en la primera cita

¿Qué pasa en la mente de una pareja durante su primera cita? Pues para el personaje de Cassandra Sánchez-Navarro en su próxima película atraviesan muchos sentimientos y pensamientos en su cabeza, lo que puede llevarla a un desastre total.

En agosto, en España, la actriz protagonizará el rodaje de Amor y mente, reversión de la italiana Follemente, original de Paolo Genovese, autor de Perfectos desconocidos.

En la cinta, los pensamientos de Sánchez Navarro estarán representados por las actrices Sofía Niño de Rivera y Michelle Rodríguez. Aún está por definirse al galán, que estará acompañado por un cuadro integrado, entre otros, por Leonardo Ortizgris y Alfonso Borbolla. “Se trata de una pareja en su primer date y como a todos nos pasa están nerviosos, tienen inquietud y al final cada quien tiene sus propias personalidades que en lugar de ayudar, crean un desastre mental e impiden disfrutar la cita”, adelanta Luisa Perzábal, productora ejecutiva de AF Films, casa productora del largometraje.

Mundos opuestos

Las personalidades que se pelearán en la mente de la pareja tendrán todos los tonos. Estará la pesimista, quien está segura que no le van a hacer caso, pero también el seguro, que dice tener la sartén por el mango. “Y van a ir saboteando lo que la pareja va viviendo”, comenta la ejecutiva.

La dirección de Amor y mente recaerá en Alfonso Pineda Ulloa y también tendrá locaciones en México. “Vimos la película (original) y pensamos que debíamos hacerlo, es un tema universal, de acceso emocional que conecta con el público, que es algo que tiene Genovese en sus historias. No solo es adaptar el humor, sino que los personajes y su dinámica sean reconocidos y creo se logró perfecto”, apunta. La adaptación es de Marco Lagarde y Frank Ariza. Leone Film Group es la otra productora.