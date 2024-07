Ser parte de la comunidad LGBT+ es algo que siempre debió ser respetado y hoy ya puede ser festejado. Por eso, este sábado 29 de junio la Plaza de Toros México abrirá sus puertas al Latin American Pride 2024, para cerrar la marcha con una gran fiesta de música.

“Yo sentía la necesidad de que el Pride nos involucrara a todos, yo he vivido el tema de discriminación y siempre he pensado que somos una Latinoamérica. Hay un Pride en cada país, pero no uno por todo el continente, como en Europa; lo vi allá y me di cuenta que acá no tenemos nada así, así que esta es una celebración que, más allá de un país, será de un continente”, señaló Héctor Quintero, activista y productor general de Jubileo.

“Queremos un mundo no tan dividido, hemos sido muy golpeados, la comunidad es mucho más que un país, que no nos definan las fronteras, que nos podamos abrazar como hermanos, como amigos”, comentó.