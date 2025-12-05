Amores y desamores van al cine

Una serie de historias de amor y desamor, así como amistades en la Ciudad de México, tendrán su lanzamiento mundial este viernes, en el marco del Festival Internacional de Cine de Xilitla.

Kokoro: corazón de ciudad, historia que inició hace tres años como corto y se convirtió en largometraje, presenta un elenco encabezado por Samantha Acuña y Joshua Okamoto interpretando a una pareja que corta su relación, lo que va permeando la vida de otras personas.

Historia

Se trata de la ópera prima de Mauricio Medina Elizondo, quien decidió seguir la fórmula de historias entrelazadas, en la que algunos personajes aparecen en varias de ellas.

“La película muestra los diferentes tipos de amores, desamores, amistades que existen en la Ciudad de México y cómo se dan. Hace como tres años grabamos el corto original y de pronto el director dijo que mejor sería una película y se filmó otra parte meses después”, cuenta Acuña.

Protagonista

“Mi personaje termina una relación sin el odio tóxico, de decir ‘OK, ya no está bien la relación’, y entonces es mejor dejarla que sí es doloroso y se sufre, pero no tiene que ser para lastimar al otro. A partir de la ruptura se involucran otros personajes, como mis papás, amigos de mi expareja y es ver cómo ayudan en esos procesos difíciles, es cuando se van entrelazando historias diferentes”, agrega la actriz.

Proyecto

Paola Cuarón y Fernando Memije, Diego Lavalle y Caraly Sánchez, entre otros, integran el elenco. Kokoro: corazón de ciudad continuará en 2026 su camino festivalero, esperando tener una exhibición comercial el mismo año.

El próximo año, también, a Samantha se le verá en la cinta de terror Game over, donde forma parte del grupo de jóvenes que se enfrentan a un videojuego maldito y en la nueva temporada de Rosario Tijeras.