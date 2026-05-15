Amplia cartelera para celebrar

El día 18 de mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos, por lo que el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas dio a conocer una cartelera de eventos conmemorativos.

Al programa se sumarán recintos como el Museo del Café y el Museo de la Niñez, en Tuxtla Gutiérrez. En Comitán de Domínguez, la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez y el Museo de Arte Hermila Domínguez Castellanos. En San Cristóbal, el Musac, y en Chiapa de Corzo, el Museo de la Laca, el del Parachico y el Franco Lázaro Gómez.

Programa

Bajo el lema “Museos uniendo a un mundo dividido”, las actividades comenzarán el día sábado 16 de mayo en el Musac, con la Cuarta Noche de Museos. Primeramente se llevará a cabo la inauguración de la Galería de Arte; posteriormente, se efectuará una visita guiada, para después dar paso al evento “Juntos la luna y las estrellas” y la proyección del videomapping “La flora y fauna de Chiapas sobre nuestra historia”.

En Comitán, también el día 16, el programa incluirá un taller de alfarería y un concierto de guitarra con el maestro Juan de Dios Merino. Para el 17 habrá una visita guiada, y el 18 se montará el stand “Descubre tu museo”, mientras que en la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez se presentará “El museo suena y se mueve”, un concierto de guitarra con el maestro Carlos Tercero.

En Chiapa de Corzo las actividades se desarrollarán en su diferentes recintos, incluida la charla “Museos uniendo un mundo dividido”, el día 18 de mayo a las 10:00 horas. Finalmente, en el Museo del Café, en Tuxtla Gutiérrez, se ofrecerá una visita guiada completamente gratuita, que incluirá una taza de café con pan; y en el Museo de la Niñez se creará un mural por la paz y se llevará a cabo el rally “Descubre otras culturas”.

Cabe resalta que el Día Internacional de los Museos se estableció en 1977, por iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM), para concienciar al público sobre la relevancia de estas instituciones en el intercambio, el enriquecimiento cultural y la cooperación entre los pueblos.