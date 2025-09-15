Amplia cartelera por fiestas patrias

En el marco de las fiestas patrias, el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México te invita a disfrutar de múltiples eventos gratuitos pensadas para toda la familia.

De esta forma, los Semilleros Creativos —grupos de formación artística y comunitaria integrados por infancias y juventudes en condiciones de vulnerabilidad social— a lo largo del mes de septiembre realizarán diversas actividades. Como parte de esta cartelera, el lunes 15 de septiembre de 2025 presentarán una programación especial llena de color, música y tradición.

Por ejemplo, el Semillero Creativo de Circo en Utopía Tezontli, Iztapalapa, Ciudad de México, te espera a las 12:00 horas para una fiesta mexicana con juegos como lotería y balero, además de espectaculares acrobacias. Mientras tanto, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, el Semillero Creativo de Poesía y Coro ofrecerá un concierto a las 17:00 horas en la explanada de la iglesia del barrio de la Santísima Trinidad, con un repertorio de obras representativas del país. En Cochoapa el Grande, Guerrero, el Semillero Creativo de Lengua indígena y Música Tu’un Savi realizará a las 15:00 horas una verbena popular con canciones, bailes tradicionales y juegos para toda la comunidad.

Por su parte, los Convites Culturales —espacios de encuentro que promueven la participación artística y cultural— celebrarán las fiestas patrias a lo largo de septiembre en 19 estados. Habrá danza, música, teatro comunitario, talleres artesanales y gastronomía típica, fortaleciendo la convivencia comunitaria y el orgullo por las identidades mexicanas. En el Convite de la Canchita de Basquetbol, Etchojoa, Sonora, el sábado 20 de septiembre se llevará a cabo una tardeada mexicana con pasarela de personajes históricos, música, juegos tradicionales y degustación de antojitos. La cita es las 17:00 horas, en la calle Francisco Márquez y Colegio Militar, Reubicación, Etchojoa, Sonora.