Amplio programa en honor de San Sebastián

Con un llamado a respetar la cultura y la tradición, pero sobre todo la vestimenta de la chiapaneca, el parachico y la chuntá, este domingo dieron los pormenores de las actividades religiosas y culturales en torno a San Sebastián Mártir, santo patrono de Chiapa de Corzo.

La familia Solís Castro, priostes del mencionado santo para el ciclo 2025-2026, detalló que los eventos comenzarán con el cambio de toalla el día 3 de enero, que correrá a cargo de la familia Coutiño Chacón.

Calendario

Entre la programación destaca la salida de los parachicos y chiapanecas más pequeños, el 4 de enero, día del Santo Niño de Atocha; mientras que el 8 será la recepción de las diferentes pandillas que estarán presentes en el anuncio de las chuntá.

También resaltan las felicitaciones, con la participación de distintas familias de Chiapa de Corzo, algunas de estas con el obsequio de piñatas que llevarán alegría a los más pequeños, los días 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de enero.

Para el 20 se contemplan acciones desde las 4 de la mañana con "Las mañanitas" a San Sebastián. Media hora después se celebrará la entrada de rompimiento, encabezada por la familia Escobar Vila. En punto de las 7:00 a.m., "Las mañanitas" con Alexis Miranda; a las 11 de la mañana se efectuará el traslado de la imagen a la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en tanto que su regreso a la casa de los priostes será a la 1:00 p.m. Por la tarde habrá conciertos de marimba y otros grupos musicales.

El 21, dicha familia participará en la tradicional bajada de enramas y venta de frutas y trastes. Para 22, las chuntá se despedirán del santo, mientras que el día 23 de enero se hará el cambio de prioste en la iglesia grande de Chiapa de Corzo, día en que también se despedirán los parachicos.

La familia Solís Castro expresó su agradecimiento y reiteró el llamado a vivir esta festividad de manera tranquila y respetuosa. La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo es una de las máximas manifestaciones culturales y tradicionales de este heroico municipio, en honor del Señor de Esquipulas, San Antonio y San Sebastián Mártir.