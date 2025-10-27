Ana Bárbara divide opiniones

Acostumbrada a dominar el escenario, Ana Bárbara no pudo contener la molestia tras un incidente durante su reciente concierto que se habría llevado a cabo en Veracruz. En Tiktok se viralizó el momento en el que, mientras interpretaba “Qué poca”, la cantante comenzó a sufrir fallas técnicas en su micrófono.

La intérprete de “Bandido” notó que la única voz que se escuchaba era la de Paquita la del Barrio, mientras en la pantalla se proyectaba un video con ambas artistas. Molesta, golpeó el micrófono en varias ocasiones y se acercó al equipo de producción para exigir una solución.

Al no recibir respuesta inmediata, pidió detener un momento el show y, al confirmar que su voz seguía sin escucharse, arrojó el micrófono al suelo. Su equipo le entregó otro, pero la artista continuó visiblemente incómoda. “¿Me oyen?, ¿ahora sí?”, preguntó al público, a lo que los asistentes respondieron afirmativamente.

Sin embargo, Ana Bárbara seguía sin escucharse en sus monitores: “Esto tampoco sirve”, gritó frustrada. Finalmente, recibió un tercer micrófono, con el que logró continuar su presentación.

Reacciones

El video generó opiniones encontradas. Algunos usuarios criticaron su actitud, asegurando que “no había necesidad de hacer tanto drama”, mientras otros la acusaron de maltratar al equipo técnico. “Debería tomarse un descanso, anda muy estresada”, comentó un seguidor.

En contraste, muchos defendieron su reacción, argumentando que tenía derecho a molestarse por la falta de profesionalismo.