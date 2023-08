Recientemente, en una entrevista, José Emilio Fernández, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández, “El Pirru”, detalló por qué se distanció de la cantante Ana Bárbara.

De acuerdo con su versión, uno de los factores que influyó en su alejamiento fueron las actitudes de la actual pareja de la intérprete de “Lo busqué” hacia su hermano de 16 años. Recordemos que la intérprete asumió un papel materno tras la muerte de Levy.

Durante su participación en La mesa caliente, José Emilio abordó la controversia que rodeaba la situación. Semanas atrás, su padre había hecho público un conflicto entre la famosa y él. Aparentemente, la fuente de la problemática radicaba en que Emilio había grabado a la cantante y había intentado utilizar esa grabación como medio de chantaje. No obstante, el joven refutó estas alegaciones y explicó que su intención había sido proporcionar una declaración a los medios acerca de Ana Bárbara y desafortunadamente, esta intención había sido malinterpretada.

“Jamás grabé a Ana Bárbara, y mucho menos llegué con ella y le dije, ‘tengo este audio que te compromete, dame esto y aquí quedamos’, ¡jamás! Estoy agradecido con Ana Bárbara porque a través de ella conseguí el papel de una figura materna, siempre estuvo allí para mí, fue todo, estoy muy agradecido”, afirmó.

Sin embargo, una declaración que tomó por sorpresa a las conductoras del programa fue la relacionada con Ángel Muñoz, novio de la cantante. El joven explicó: “Cómo trataba (el novio de Ana Bárbara) a mi hermano José María no me gustaba nada”.

Aunque tenía una buena relación previa con Muñoz, los comportamientos que observó hacia José María le causaron inquietud. “De repente, todo cambió de manera radical”, aseveró Emilio.

Cuando le preguntaron por el significado de su opinión, aclaró que se refería a cierto control excesivo que parecía ejercer sobre su hermano: “No podía tener teléfono, no salía de fiesta, no pasaba tiempo con sus amigos... Estaba prácticamente encerrado”. La situación aparentemente llevó a José María, de 16 años, a decidir vivir con su padre.

Después de estas contundentes declaraciones, la cantante fue abordada por los medios de comunicación y respondió con calma: “Así lo dejo. ¿No han oído que los asuntos internos se resuelven en privado? Prefiero mantener esto para nosotros”. En sus palabras para Ventaneando, Ana Bárbara añadió: “Cuando tenga algo que decir, que sea bien bonito, se los juro que se los voy a decir”.

La voz detrás de “La trampa” también aseguró que los señalamientos en contra de Muñoz no le afectan, ya que cree que “todo sucede por una razón”. “En realidad, pienso que no hay nada oculto bajo el sol. Y no tenemos nada bueno ni malo que decir en este momento; simplemente, agradecemos”, manifestó.

Sobre el motivo por el cual José María Levy optó por vivir con “El Pirru”, Ana Bárbara concluyó: “Todos los papás pasamos momentos de todo”.