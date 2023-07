Ana Bárbara se despide de Talina

Talina Fernández siempre expresó su agradecimiento a Ana Bárbara porque fue como una madre para sus nietos, quienes se quedaron huérfanos tras la muerte de Mariana Levy, por lo que la cantante de regional mexicano fue la imagen materna de tres niños que acababan de perder a su madre, eso, siempre fue valioso para Talina.

Ana Bárbara, quien inició un romance con “El Pirru”, viudo de Mariana Levy, se hizo cargo de los tres hijos de la conductora que murió de un infarto en 2005, eso para Talina, fue una gran muestra de amor que en vida lo agradeció cada que tenía la oportunidad. “Dios me la bendiga cada segundo de su vida, es un ser humano de lujo Ana Bárbara. Te quiero, mi amor”, dijo en entrevista hace cuatro años. Su nietos María, José Emilio y Paula, crecieron cerca de la cantante, con quien mantienen una cercana y cariñosa relación hasta la fecha.

Confiesa su admiración por Talina

A través de una publicación en Instagram, Ana Bárbara se despidió de Talina Fernández, a quien conoció en Televisa cuando tenía 11 años, después, en su adolescencia, volvió a verla y quedó impactada por lo guapa que era, así como por su preparación e inteligencia.

Confiesa que en esos momentos jamás imaginó lo importante que sería en su vida, y aunque admitió que la va a extrañar, se queda tranquila al saber que ahora está con su amada hija Mariana, quien falleció en 2005.

“Te conocí con solo once años, cuando acompañaba a mi hermana mayor a Televisa. Me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no solo por lo guapa que estabas, si no por tu preparación e inteligencia, quien me iba a decir que en mi camino tendría un gran impacto tu presencia en mi destino. Tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda más que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor más querido. Sabes, mi amada @talinafernandezoficial, tu paso por este mundo lo bendigo. Te extrañaré, sí, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y más allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. Descanse en paz la dama del buen decir”, se lee.

Muere tras ser hospitalizada

El miércoles se dio a conocer la muerte, a los 78 años de edad, de Talina Fernández, conductora mexicana de radio y televisión, y que en sus últimos meses luchó contra la leucemia que le fue detectada.

Nacida el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México, pasó los últimos momentos de su vida en un hospital de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, lugar al que fue trasladada de emergencia tras varios días con complicaciones de salud. Desde su ingreso, la llamada “dama del buen decir”, fue reportada como grave y trascendió que se encontraba en área de terapia intensiva.

La familia se negó a dar cualquier tipo de detalle sobre el estado de salud de la famosa; sin embargo, llegó a trascender que antes de dar su último aliento estuvo esperando a su nieta María Levy, para poder despedirse y morir en paz. A finales de mayo, un medio de comunicación pudo comunicarse con Fernández y reveló que presentaba algunos problemas de salud, aunque no reveló: “Estoy malita y no estoy haciendo nada”.

Posteriormente, en un encuentro con la prensa, aseguró que estaba bajo supervisión médica, incluso, que estaba siendo evaluada por varios doctores pero, hasta ese momento, nadie había podido diagnosticarla. “He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada... Estoy como aguada”, expresó.

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, mejor conocida como Talina Fernández, fue una figura icónica en la televisión mexicana. Conductora de televisión y radio, periodista y productora, supo ganarse el cariño del público gracias al carisma, la sencillez y la clase que demostró en sus múltiples programas.