Por más de 29 años la cantante Ana Bárbara ha saboreado las mieles del éxito, aunque admitió que no ha estado inmune de conocer a personas que le han expresado odio o que no la han valorado, pero aún así dijo que ha sabido ir para adelante. “Creo que a todos nos pasa que no hemos sido bien valorados, mis intenciones siempre han sido muy buenas, yo nunca he tenido ganas de molestar o de joder a alguien, yo nací con eso de dar lo mejor de mí”, expresa.

La exjuez de La Academia está satisfecha de llevar todo el conocimiento que ha adquirido desde niña, proveniente de la música ranchera, con sus ídolos como José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, a la música que hace en la actualidad. “Yo estoy plasmando en mis canciones el cúmulo de tantas vivencias y tanto aprendizaje; tenemos una variante en este país, de ritmos y formas de expresión del arte”.

Altagracia Ugalde, su nombre real, se considera una esponja, pues cada vez que tiene duetos aprende del artista en cuestión. “Así como un día me senté con mi maestro y compadre: Marco Antonio Solís o mi querido Joan Sebastian, y aprendí tanto de ellos, ahora yo soy productora de mis discos, es muy bonito aprender de ellos”. Hoy sigue con la promoción de su sencillo “Gente gacha” que se inspiró luego de convivir con gente con la que ha tenido malas actitudes y acciones.