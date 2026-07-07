Ana Brenda denuncia amenazas

La actriz Ana Brenda Contreras denunció haber recibido mensajes de odio y amenazas en redes sociales después de celebrar la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador en el Mundial 2026.

La famosa compartió inicialmente un mensaje de orgullo por el ambiente que se vivió en la Ciudad de México tras el triunfo del Tri ante Ecuador. “Ya ganamos porque México se ganó el corazón de todo el mundo. Siempre lo he dicho, lo más bonito es nuestra gente. Te amo, CDMX”, escribió.

Pero la publicación provocó reacciones negativas, por lo que previo al juego contra Inglaterra no solo llamó a los fanáticos a cuidarse, también pidió vivir el futbol desde el respeto. Explicó que en los últimos días ha recibido mensajes de odio de personas que exigen que publique determinados contenidos o que esperan que sus redes reflejen sus propias posturas.

También recordó que el algoritmo puede mostrar publicaciones fuera de contexto, pero consideró que eso nunca justifica los insultos o las agresiones. Señaló que el deporte debería servir para unir a las personas y dar un buen ejemplo a las nuevas generaciones.

En otra publicación, Ana Brenda criticó el uso de la palabra “naco”, uno de los insultos que más encontró entre los comentarios. Explicó que se trata de un término con una carga histórica de clasismo y discriminación, por lo que invitó a reflexionar antes de normalizar ese tipo de expresiones.