Ana Brenda se siente avergonzada

Ante el revuelo que causó un video que compartió Ana Brenda en contra de su ex, Alexis Ayala, sobre su actuación “fastidiosa” en La casa de los famosos México, la famosa aclaró apenada que compartió el contenido sin leer bien de qué se trataba.

Dicho material es protagonizado por Ana Martín y se ha convertido en un “meme”, por lo que la actriz, fan de Martín, declaró en el aeropuerto de la Ciudad de México que lo compartió sin detenerse a leer arriba, que estaba dedicado para Alexis Ayala.

Argumentó que además de que se ha quedado medio ciega tras el nacimiento de su hija Aria, no ha dormido y no se fijó. “Estoy post parto, no he dormido, quedé regatona después del parto, yo no leí las letras”, expresó.

Se sinceró al decir que está enfocada en su hija recién nacida y no ha visto nada del reality. La famosa confesó que se moría de vergüenza al día siguiente que vio que las redes ardían por el video que había compartido, y por leer las especulaciones que circularon debido a la relación que tuvieron en el pasado. “Me moría del oso”, confesó. “Qué vergüenza, una disculpita enorme, no leí lo que decía”.

Romance

Alexis Ayala y Ana Brenda protagonizaron en 2005 la telenovela Barrera de amor, él tenía 39 años y ella 19; se convirtieron en pareja fuera de la pantalla y su relación duró tres años.

Aunque no cortaron en los mejores términos, Ana Brenda consideró que en 20 años se puede ser una persona totalmente diferente, por lo que no quiso ahondar en cómo finalizó su romance con Alexis, quien se ha convertido en favorito de muchos y odiado por otros. El histrión es uno de los nominados en el reality y está en riesgo de salir este domingo.