Ana Cisneros publicó imágenes con las que demostró el supuesto maltrato que vivió con su expareja, el payaso “Lapizito”, Alfredo Ordaz Campos. “Es como un patrón, yo de verdad juraba que solo era conmigo y que era mi culpa que me tratara así. Él me decía ‘yo nunca había tenido un problema así con nadie, yo nunca había agredido a nadie, esto nada más me lo sacas tú, tú eres la culpable de que me ponga así’”, confesó Cisneros.

No obstante, Ana descubrió recientemente que ella no fue la única que vivió violencia a lado de “Lapizito”, pues su ex, Fer Durán, reveló en entrevista las conductas violentas y el maltrato que vivió junto al comediante.

La famosa ha recibido comentarios negativos que ponen en duda su versión de la historia; por ello, se animó a compartir las imágenes en las que muestra algunos golpes y heridas que le dejó su expareja a quien también acusó de haberla amenazado con un cuchillo. Ana aseguró que puso un alto a esa serie de agresiones al poner fin a esa relación “tóxica”, y que fue su mamá la que la ayudó a salir de esa mala experiencia.