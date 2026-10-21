Ana Claudia, una mamá en apuros

Ana Claudia Talancón conoce el significado del rol de una madrastra desde dos posiciones: el haber tenido una y haberlo sido también. “Era muy joven cuando salí con un muchacho que tenía una hija, y yo tenía ganas de que esta nena me dijera mamá y ganarme su corazón, pero era complicado porque cuando estábamos solas éramos las mejores amigas, pero cuando el papá estaba no quería que él viera que me quería, aprendí a través de la complicidad, que se crean lazos bonitos”, expresó. “También viví esta historia desde el punto de vista de mi papá. Te das cuenta que al que más afecta esta situación es al que queda en medio, es decir, si los hijos y el novio o novia no se llevan bien, quién peor se la pasa es la mamá o papá”, compartió.

De la vida a la escena

Es por eso que conectó muy bien con su más reciente personaje en la película Mi casa no es tu casa, ya disponible en Vix; en la que interpreta a Mía, una mujer divorciada que retoma su vida romántica con Andrés (David Chocarro), pero hay un problema, sus hijos Facu (Sergio Perezcuadra) y Santi (Juan Pablo Monterrubio) no aceptan a su nuevo novio, así que se unen para hacerle la vida imposible y sacarlo de la casa.

Esta historia le da oportunidad a Ana Claudia de llegar al público adolescente, por ser mamá en la trama de dos de ellos y también porque se abordan temas como la aceptación, el bullying y el estar creciendo. “Me encanta trabajar para este público, pero mucho más que mucha gente se va a identificar con esta película porque no la tienen nada fácil ninguno de los integrantes”, señala.

Tendencia

Los padres ausentes y desconectados de las necesidades de sus hijos también son retratados en el personaje de Eduardo (Andrés Almeida), un músico que vive de sus viejas glorias y que no termina de madurar; una realidad que es muy palpable en México, donde hay 4 millones 180 mil hogares con padres ausentes según cifras del 2024 del Inegi. “Es una película para toda la familia con la que la gente se puede divertir con las ocurrencias de los hijos, pero también pueden escuchar y comprender quienes somos los adultos, muestra que sí se puede entretener y al mismo tiempo hablar de cosas tan profundas”, finalizó.