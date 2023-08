Ana Claudia y Erick Elías protagonizan filme

Ella es una abogada con familia y él, un profesor exitoso. Una noche prenavideña, este par de desconocidos entre sí coinciden en la sala de un hospital neoyorquino, durante la cual dirán y oirán cosas, que quizá normalmente no dirían.

Ana Claudia Talancón y Erick Elías protagonizan la película Cuando duerme conmigo, que estrena este fin de semana en salas mexicanas, siendo dirigida por el argentino Eduardo Román, quien adaptó una obra de teatro para la historia.

Los dos personajes irán descubriendo que aunque uno vive en la Gran Manzana y otro en Miami, quizá el conocerse no es algo fortuito.

“Esta película refleja al ser humano no nada más por las contrariedades que se tienen, sino por las cosas que podemos hacer una mentira para poder sobrevivir en la vida”, comenta la actriz de El crimen del padre Amaro.

“Aquí al personaje que tiene al parecer todo, de pronto lo sacan de su centro, entra en shock; es cuando ves que lo importante es cómo haces las paces contigo mismo y cómo perdonas”, agrega.

Cuando duerme conmigo es la primera película latina que utiliza la tecnología de producción virtual, es decir, aquella donde se utilizan pantallas grandes para proyectar escenarios, sin la necesidad de construir set, a manera de series estadounidenses como The Mandalorian.

Para esta cinta lo único físico son los sillones de la sala de espera y, por supuesto, los actores. “El acierto fue tener en nuestras manos algo que fue teatro y pasado al cine, así que para nosotros desaparecía el tema de las pantallas y era dedicarnos a analizar a los personajes y las secuencias en todo ese trabajo de mesa, para poder ver a esos dos seres que se encuentran en ese lugar”, comenta Elías.

La filmación se realizó en los albores del 2022 en Argentina, cuando prácticamente la pandemia se encontraba en la fase de omicrón, que obligó a varios países a cerrar algunas cosas, como los cines. A eso había que agregarle que por el bajo presupuesto y las condiciones del momento, prácticamente no había tiempo para equivocarse en el proceso.

“A mí me dio covid, pero creo todo el equipo tuvimos (risas). No es algo que esté documentado, pero teníamos claro que si cortábamos un sólo día no terminábamos el proyecto. Todos hicieron sacrificios y no solo era de viajar a Buenos Aires, sino obviamente todos los protocolos, estábamos todos bastante separados, con tapabocas y era poco tiempo para ir creando a los personajes”, comenta Ana Claudia.

El largometraje es producido por 4Cento Films (junto con Estudio Cacodelphia (Argentina), Arttess Productions (EE UU) y 3C Films (México). Ya se presentó en sitios como Madrid y Miami, donde obtuvo críticas favorables.