Ana Clavel gana el Premio Mazatlán

Autobiografía de la piel, de Ana Clavel (Ciudad de México,1961), es el libro ganador del Premio Mazatlán de Literatura 2026. “¡Wow, es un honor”, exclamó la escritora, quien fue notificada por medio de una llamada telefónica.

Para los jueces, la obra se destacó por su autenticidad, además de ser el primer libro de erotismo que es reconocido con este galardón.

El texto es publicado por Alfaguara y es descrito como una “autobiografía sensorial y lúcida ofrece un horizonte donde el placer reivindica su lugar fundacional, e indaga las posibilidades narrativas y poéticas de la piel como un personaje por derecho propio”.

Clavel es maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM. Ha publicado las novelas Los deseos y su sombra, Cuerpo náufrago, El dibujante de sombras y Las violetas son flores del deseo, entre otras. También ganó el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Las ninfas a veces sonríen, así como el premio Nacional de Cuento Gilberto Owen (1991), el Premio de Novela Corta Juan Rulfo (2005) y la medalla de Plata 2004 de la Société Académique Arts-Sciences-Lettres de Francia.