Ana de la Reguera contra los zombis

Quién vio la cinta El ejército de los muertos (Army of the dead), dirigida por Zack Snyder, sabe que el personaje rudo e independiente interpretado por Ana de la Reguera, no tiene precisamente un final victorioso.

Pero en lo que es su precuela en versión animada, la veracruzana regresará a la lucha contra los zombis como la mercenaria latina María Cruz, en un momento en que la epidemia comienza a generar muertos vivientes.

La primera noticia que se dio a conocer de su hechura fue en 2021, en la que también se confirmó la presencia de voz de Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia) y Ella Purnell (Yellowjackets). “Eso ya se filmó; lo que están haciendo es como que están desarrollando todo un mundo a través de esa película, pero no sé cuándo vaya a salir”, comenta De la Reguera.

La primera entrega de Army of the dead puede verse en la plataforma streaming de Netflix desde 2021, a la que además de la serie ubicada en Las Vegas, existirá una secuela de acción viva.

Disfrutando la vida

Tras casi 30 años de carrera, De la Reguera ha comprendido que le puede gustar mucho su trabajo actoral, pero también la vida a la cual ya presta mayor atención, por encima de estar en un set. La actriz y escritora de la serie Ana ha entendido que no es necesario estar vigente para hacer lo que le gusta.

“Como que te gusta mucho tu trabajo, pero también te gusta mucho tu vida, entonces es como de ‘quiero irme dos meses de viaje y todo el año he estado filmando, entonces, mejor ya no hago tal proyecto’ y tampoco quiero estar en todo. O sea, dejo ir muchísimas cosas, pero como que hay que vivir ¿no?”, dice la veracruzana. “Hay que gozar el trabajo que se ha hecho, pero sí me pasa que digo: ‘pues prefiero mi energía encauzarla en un guión que quiero hacer, ya no necesito estar vigente, ya no necesito hacer carrera”.

En su calidad de jurado, Ana arribó al 39º Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Durante los últimos meses participó en dos series y un largometrajes de los que, asegura, pronto se sabrán detalles. Reveló que ahora se encuentra desarrollando un guión de fantasía, cuyo objetivo final es que ella misma lo dirija.

“Tengo muchos guiones registrados con ideas con y obviamente más o menos desarrollados, pero ahorita estoy muy enfocada en uno que me trae feliz y me quita las noches de sueño porque me la paso pensando en él”, dijo.