Once años después de su participación en Las Aparicio, Ana de la Reguera vuelve al cine para estrenar un nuevo drama mexicano en el que las drogas y el alcohol serán parte de ella.

Doce lunas, la ópera prima de Victoria Franco, coloca a la actriz veracruzana como una arquitecta que, tras no poder tener un hijo y problemas con su esposo, desciende a causa de los vicios.

La cinta que ha tenido funciones en festivales de cine como Guadalajara llegará a salas comerciales el próximo 29 de noviembre. “La verdad es que he estado haciendo drama, pero en EU como en ‘Goliath’ (serie), pero es cierto que últimamente en México había hecho más comedia”, relató.

“El guión, el personaje, que Victoria (la directora) sea ruda para trabajar, entonces era interesante trabajar así, siendo un cine independiente es muy arriesgado”, comenta Ana.

Premier

Doce lunas tuvo su premier en la Cineteca Chapultepec, en donde también estuvo Enrique Arreola (Temporada de patos), quien interpreta al marido del personaje de Ana. Victoria, la directora, es hermana del también cineasta Michel Franco, con quién hace una década codirigió el drama A los ojos, pero considera Doce lunas su ópera prima por ser su única creadora.