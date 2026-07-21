Ana de la Reguera sufre con una ardilla

La actriz Ana de la Reguera volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por un inesperado conflicto con una insistente ardilla que se instaló en los alrededores de su casa. A través de un video compartido en sus redes sociales, la famosa relató que el pequeño roedor comenzó a acercarse cada vez más hasta el punto de intentar subirse a su cuerpo.

Según explicó, todo comenzó porque en algún momento decidió darle de comer, lo que hizo que el animal perdiera el miedo y regresara constantemente. “Se sube a mi silla, se trepa y cada vez fue peor”, comentó Ana, y confesó que incluso ha tenido que mantener la puerta de su casa cerrada para evitar nuevas visitas de la ardilla.

También reveló que en una ocasión tomó un palo únicamente para espantarla, aunque dejó claro que jamás intentó lastimarla.

Con miedo a la funa

Las imágenes se viralizaron y desataron una ola de comentarios. Uno de los que más llamó la atención fue el de un usuario que escribió: “Te van a funar como a Pedrito Sola”, en referencia a las polémicas que el conductor ha enfrentado en redes sociales.

Ante las críticas, Ana publicó un segundo video para aclarar la situación. La actriz insistió en que nunca ha tenido la intención de hacerle daño al animal y explicó que únicamente busca mantener distancia porque le da miedo que la ardilla se le suba encima de manera inesperada.