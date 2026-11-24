Podría decirse que la actriz Ana de la Reguera es una rebelde que encontró en el cine la gloria, pero también las vacas flacas. La veracruzana, de 49 años, estaba llamada a convertirse en figura de la televisión mexicana cuando simplemente dio un giro de timón para enfocarse en las historias de la pantalla grande.

Su decisión no sorprendió a quienes la conocen, porque cuando era considerada talento juvenil en Televisa con Azul y Pueblo chico, infierno grande, e incluso le habían anunciado que sería la protagonista de Tres mujeres, a fines de los 90, decidió brincar a la competencia con Tentaciones y Todo por amor, producciones que casi la hicieron indeseable para la que fue su cuna profesional. “Ya mucho tiempo después, me volvieron a querer”, dijo en una ocasión bromista, recordando el tema.

En paralelo a la televisión probó suerte con el cine vía la comedia Por la libre, en la que aparecía unos minutos, y le gustó. En 2003, Ladies’ night, al lado de Ana Claudia Talancón, quien venía del trancazo El crimen del Padre Amaro, le abrió la puerta por completo.

Nuevo universo

Tres años después, sin entender del todo el inglés y dejando a un lado a la televisión, se fue a vivir a Estados Unidos. Y a “picar piedra”. Luego de Nacho Libre, al lado de Jack Black, aceptó estar unos segundos en Cowboys & Aliens, con Daniel Craig y Harrison Ford, así como cortos.

A la sazón no dejó del todo a México y se enraizó en cintas como Hidalgo, la historia jamás contada, en donde era la amante del prócer independentista, además de aceptar estar en la serie Capadocia, que le permitió tener cierto apoyo económico, sabiendo que el cine puede ser duro. “Siempre hay inestabilidad en él”, dice ahora, sin nada de arrepentimiento. Pero eso no le importa. “Sigo en esto y me gusta”, dice.

Lanzamiento

El próximo jueves estrena la producción independiente Doce lunas, en la que interpreta a una mujer en decadencia, filmada hace dos años y que apenas le rendirá algún pago. “Hacer una película toma años, mucho esfuerzo, no hay paga buena si es independiente (risas), hay sacrificios y soledad, pero el trabajo se queda ahí. Para mí las películas toman más sentido y valor con el tiempo, en mi caso, así lo veo cuando veo algo que hice hace 15 o 20 años y digo ‘esto envejeció bien’”, dice.

Hace unos años Damián Alcázar también tomó el camino de solo hacer cine y nada de televisión. Y le costó. En algún momento el actor de El infierno y La ley de Herodes le reveló que en su cuenta bancaria no había más que 3 mil pesos y muchos gastos por hacer.

Ana ríe al escuchar eso. Y se anima a una confesión similar, aunque en enero comienza un nuevo rodaje de corte histórico, que le ayudará. “Desafortunadamente sí tengo poco dinero en mi cuenta, la verdad, soy sincera, estoy esperando a que llegue en enero el próximo cheque, porque el actor sí vive de sus ahorros”, señala.

Mucha gente no sabe, pero cuando se trata de eventos de alfombra roja, las actrices portan vestidos y joyería prestados por diseñadores, con el compromiso de devolverlo en buen estado. “(‘Doce lunas’) La filmamos hace dos años y apenas voy a cobrar mi cheque como productora porque ya se vendió la película, y pues así cobras al final, ni modo, seguimos en la fila”, abunda Ana, acostumbrada ya al vaivén económico del cine.

Entre rostros anónimos

Doce lunas, ópera prima de Victoria Franco, aborda la vida de una arquitecta exitosa que tras no poder concebir y con la presión de su esposo, se mete en un camino de decadencia por el alcohol y las drogas.

Así, el personaje luce demacrado, sucio y deambula con ropa rota por las calles de la Ciudad de México. En algunas escenas, rodadas en la colonia Guerrero y cerca del Metro Hidalgo, Ana se hizo pasar por una persona en situación de calle. Quienes ahí vivían incluso le ofrecieron droga. “La gente no me reconoció jamás, incluso en el Zócalo y eso era buenísimo, porque te quita esa presión de verse bien, con la luz perfecta y el cabello”, dice.

“La gente como te ve, te trata. La mirada cambia, sobre todo la masculina, no es que me dijeran algo, pero te ven raro. Pero por otro lado la gente de la calle te quiere ayudar, hay un sentido de camaradería, de te doy lo que tengo para que la pases mejor”, expresa la actriz.

La cinta regresa a Ana al drama mexicano después de once años, luego de Las Aparicio, que también produjo.