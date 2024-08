Ana Gabriel desmiente rumores

Al iniciar el concierto, Ana Gabriel no dejó pasar la oportunidad de dirigir unas palabras a quienes llegaron tarde al recinto. “No sé si esperar unos minutos a que la gente se siente. Intento llegar puntual porque la gente que llega puntual se lo merece”, expresó, dejando claro su compromiso con aquellos que se esforzaron por estar a tiempo.

Durante la velada, la cantante aprovechó para desmentir los rumores sobre su vida personal. “Para eso, yo no me he casado… Aunque se diga lo contrario… Yo ya me río de todo eso”, reafirmando con humor su estado civil.

En relación con su reciente problema de salud, Ana Gabriel dejó en claro que: “Estoy fuerte y así vamos a terminar la gira”, aseguró, tranquilizando a sus fanáticos que han seguido de cerca su recuperación.

Ana Gabriel volverá a presentarse este viernes y sábado en el mismo recinto, donde se espera un lleno total, confirmando su vigencia y el cariño del público.